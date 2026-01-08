В разы вкуснее винегрета: простой салат из двух продуктов непременно понравится всей семье

Как приготовить салат из свеклы и маринованных огурцов / © www.freepik.com/free-photo

Свекла с маринованными огурцами — это классика домашней кухни, которая никогда не подводит. Сочная сладкая свекла и пикантные домашние огурчики идеально сочетаются в салате, который значительно вкуснее обычного винегрета. Это блюдо легко готовится, имеет невероятный вкус и нравится даже детям, поэтому семья будет в восторге, а вы сэкономите кучу времени на приготовлении.

Как приготовить вкусный салат из свеклы и маринованных огурцов

Ингредиенты:

Вареная свекла — 2–3 шт.

Маринованные огурцы — 200-300 г.

Соль, перец — по вкусу.

Зелень — укроп или петрушка.

Растительное масло.

Как приготовить: пошаговая инструкция.

Отварите свеклу до мягкости, остудите и очистите от кожуры.

Нарежьте свеклу кубиками или соломкой.

Маринованные огурцы нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

Смешайте свеклу и огурцы в глубокой миске.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте салат растительным маслом.

Перед подачей на стол украсьте свежей зеленью для аромата.

