В разы вкуснее винегрета: простой салат из двух продуктов непременно понравится всей семье
Такой салат быстро готовится, не перегружен майонезными соусами, имеет насыщенный вкус и подходит для обеда и ужина.
Свекла с маринованными огурцами — это классика домашней кухни, которая никогда не подводит. Сочная сладкая свекла и пикантные домашние огурчики идеально сочетаются в салате, который значительно вкуснее обычного винегрета. Это блюдо легко готовится, имеет невероятный вкус и нравится даже детям, поэтому семья будет в восторге, а вы сэкономите кучу времени на приготовлении.
Как приготовить вкусный салат из свеклы и маринованных огурцов
Ингредиенты:
Вареная свекла — 2–3 шт.
Маринованные огурцы — 200-300 г.
Соль, перец — по вкусу.
Зелень — укроп или петрушка.
Растительное масло.
Как приготовить: пошаговая инструкция.
Отварите свеклу до мягкости, остудите и очистите от кожуры.
Нарежьте свеклу кубиками или соломкой.
Маринованные огурцы нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.
Смешайте свеклу и огурцы в глубокой миске.
Добавьте соль и перец по вкусу.
Заправьте салат растительным маслом.
Перед подачей на стол украсьте свежей зеленью для аромата.
Какие лучшие соусы для заправки этого салата
Классическое растительное масло. Подсолнечное или оливковое масло подчеркивает сладость свеклы и освежающий вкус маринованных огурцов.
Уксусная заправка. Чтобы приготовить заправку, смешайте 2-3 ст. ложки растительного масла с 2 ч. ложками яблочного или винного уксуса. Добавьте щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислоту и сделать вкус салата более нежным.
Йогуртовая заправка. Возьмите 2-3 ст. ложки натурального йогурта, добавьте по щепотке соли и перца. Салат с такой заправкой будет иметь нежную легкую текстуру, которая понравится даже детям. По желанию можно добавить чуть-чуть горчицы для аромата.
Чесноково-сливочная заправка. Смешайте йогурт и сметану с небольшим количеством измельченного чеснока. Такой соус получится более насыщенным и пикантным, но без лишней горечи.
Заправка с зеленью. Размельчите петрушку и укроп, добавьте масла и каплю лимонного сока. Такая заправка освежает вкус, делает салат более ярким и ароматным.