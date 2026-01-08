ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
783
Время на прочтение
2 мин

В разы вкуснее винегрета: простой салат из двух продуктов непременно понравится всей семье

Такой салат быстро готовится, не перегружен майонезными соусами, имеет насыщенный вкус и подходит для обеда и ужина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить салат из свеклы и маринованных огурцов

Как приготовить салат из свеклы и маринованных огурцов / © www.freepik.com/free-photo

Свекла с маринованными огурцами — это классика домашней кухни, которая никогда не подводит. Сочная сладкая свекла и пикантные домашние огурчики идеально сочетаются в салате, который значительно вкуснее обычного винегрета. Это блюдо легко готовится, имеет невероятный вкус и нравится даже детям, поэтому семья будет в восторге, а вы сэкономите кучу времени на приготовлении.

Как приготовить вкусный салат из свеклы и маринованных огурцов

Ингредиенты:

  • Вареная свекла — 2–3 шт.

  • Маринованные огурцы — 200-300 г.

  • Соль, перец — по вкусу.

  • Зелень — укроп или петрушка.

  • Растительное масло.

Как приготовить: пошаговая инструкция.

  • Отварите свеклу до мягкости, остудите и очистите от кожуры.

  • Нарежьте свеклу кубиками или соломкой.

  • Маринованные огурцы нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

  • Смешайте свеклу и огурцы в глубокой миске.

  • Добавьте соль и перец по вкусу.

  • Заправьте салат растительным маслом.

  • Перед подачей на стол украсьте свежей зеленью для аромата.

Какие лучшие соусы для заправки этого салата

  1. Классическое растительное масло. Подсолнечное или оливковое масло подчеркивает сладость свеклы и освежающий вкус маринованных огурцов.

  2. Уксусная заправка. Чтобы приготовить заправку, смешайте 2-3 ст. ложки растительного масла с 2 ч. ложками яблочного или винного уксуса. Добавьте щепотку сахара, чтобы сбалансировать кислоту и сделать вкус салата более нежным.

  3. Йогуртовая заправка. Возьмите 2-3 ст. ложки натурального йогурта, добавьте по щепотке соли и перца. Салат с такой заправкой будет иметь нежную легкую текстуру, которая понравится даже детям. По желанию можно добавить чуть-чуть горчицы для аромата.

  4. Чесноково-сливочная заправка. Смешайте йогурт и сметану с небольшим количеством измельченного чеснока. Такой соус получится более насыщенным и пикантным, но без лишней горечи.

  5. Заправка с зеленью. Размельчите петрушку и укроп, добавьте масла и каплю лимонного сока. Такая заправка освежает вкус, делает салат более ярким и ароматным.

Дата публикации
Количество просмотров
783
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie