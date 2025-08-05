Жених на свадьбе назвал любимую именем бывшей: реакция девушки удивила

Жених на свадьбе назвал любимую именем прежней: реакция девушки удивила / © Newsweek

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На свадебной церемонии в английской деревне, которая должна быть идеальной, произошел небольшой курьез, заставивший всех смеяться. 51-летний жених Эндрю Филдс, стоя у алтаря со своей любимой, 43-летней Ребеккой, от волнения случайно назвал имя своей бывшей девушки, Сары.

Об этом пишет NewsWeek.

Священник подсказывал слова клятвы: «Я считаю тебя, Ребекко Сара Джоан Куреши…», но Эндрю, держа невесту за руки, ответил: «Я беру тебя, Сара…».

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Этот момент вызвал смех у невесты, гостей и самого Эндрю. К счастью, Ребекка не обиделась, потому что поняла, что это был просто нервный срыв.

Ребэка поделилась этим курьезным видео в TikTok, и оно быстро стало вирусным. до сих пор счастливы в браке.

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