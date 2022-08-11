Арестович будет баллотироваться на выборах президента, но при одном условии

Если Владимир Зеленский по каким-либо причинам решит не баллотироваться на второй срок, тогда Алексей Арестович подаст свою кандидатуру.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру.

Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Советник главы ОП опроверг слухи, что якобы он вместе с другим советником Андрея Ермака Михаилом Подоляком планируют создать политическую партию.

"Это сплетни", – заверил Арестович.

Возможность баллотироваться на предстоящих президентских выборах он прокомментировал так: "Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем сумасшедшем рейтинге. Допустим. Но мой рейтинг, это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми работаю. Вообще сейчас эти разговоры для меня вообще не совсем корректно вести. Если он (Зеленский. – Ред.) пойдет на второй срок, я его подрезать не буду. А если нет – нужно думать. (Если Зеленский. по каким-то причинам не будет подаваться), я пойду. Я это понимаю, как возможность сделать что-то хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг", – сказал советник руководителя Офиса президента.

Ранее Алексей Арестович заявил, что с конца октября знал, что Россия вторгнется в Украину.

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