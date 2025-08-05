Буданов объяснил, как спецслужбы используют "слепых" агентов

Кирилл Буданов

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Будановподелился деталями работы разведчиков и объяснил, как в спецоперациях могут использовать так называемых «слепых» агентов — людей, которые выполняют задачи, не осознавая истинную суть своих действий.

Об этом он рассказал в интервью для Рамины Эсхакзай.

По словам Буданова, такая практика существует, хотя и не является эффективной в долгосрочной перспективе.

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«Есть такая форма работы. Не лучшая, как на мой взгляд, потому что это работает достаточно короткий промежуток времени — раз. И, все же, человек, которым так манипулируют, заканчивает очень быстро, очень плохо», — пояснил руководитель ГУР.

Так называемых «слепых агентов» могут просить выполнить, на первый взгляд, обыденные вещи — передать информацию, понаблюдать, передать сообщение — не раскрывая истинной цели. Но даже в таких случаях, предупреждает Буданов, ответственность будет полной:

«Этот человек понесет абсолютно такую же ответственность, как и все остальные. То есть из-за того, что он просто постоял где-то рядом, он сядет так же за государство», — подчеркнул он.

Буданов также отметил, что «слепых» агентов обычно удается использовать лишь один раз, реже — дважды. В дальнейшем человек либо начинает что-то подозревать, либо попадает в поле зрения спецслужб.

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«99% один раз точно сработает. Второй, третий — в основном нет», — пояснил он.

Кроме того, глава ГУР подчеркнул: работа разведчика — это всегда о людях, их судьбах и последствиях. Поэтому нужен сильный внутренний стержень.

«Человек должен быть очень глубоким патриотом и государственником. То есть все, с чем ты работаешь — это люди. И это судьбы людей», — подытожил Буданов.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказывал о том, что много важной и уникальной информации разведка смогла получить через проституток.