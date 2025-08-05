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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Уникальную информацию получали от проституток — Буданов

Была получена несколько раз уникальная информация именно от проституток, там о таких вещах идет речь, о которых мы вообще не могли бы узнать, отметил руководитель ГУР.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Кирилл Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © скриншот с видео

Проститутки и эскорт продолжают использоваться в разведке.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для Рамины Эсхакзай.

Если разведчику нужно провести ночь с проституткой для достижения цели — в этом нет проблемы, отметил руководитель ГУР.

«Вы понимаете, сколько мужчины иногда рассказывают, чтобы показать, как они мощны? Была получена несколько раз уникальная информация именно от проституток. Там о таких вещах говорится, о которых мы вообще не могли бы узнать», — Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов попал в тройку лидеров, которым больше всего доверяют украинцы. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает занимать первое место в рейтинге, сохраняя самый высокий уровень доверия среди украинцев. Вторым в рейтинге продолжает оставаться президент Украины Владимир Зеленский. Глава ГУР Кирилл Буданов — на третьей позиции.

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