Керівник ГУР Кирило Буданов / © скриншот з відео

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Повії та ескорт продовжують використовуватися у розвідці.

Про це заявив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для Раміни Есхакзай.

Якщо розвіднику потрібно провести ніч з повією для досягнення мети — в цьому немає проблеми, зазначив керівник ГУР.

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«Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні? Було здобуто кілька разів унікальну інформацію саме від повій. Там про такі речі говориться, про які ми взагалі б не могли б дізнатись», — Буданов.

Нагадаємо, Кирило Буданов потрапив до трійки лідерів, яким найбільше довіряють українці. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продовжує займати перше місце в рейтингу, зберігаючи найвищий рівень довіри серед українців. Другим у рейтингу продовжує залишатися президент України Володимир Зеленський. Очільник ГУР Кирило Буданов — на третій позиції.