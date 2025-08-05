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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Індія потерпає від повені: є жертви, зниклі та зруйновані села

Після масштабного дощу у горах Індії стихія накрила цілі села — є жертви.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Повінь в Індії

Повінь в Індії / © Associated Press

Унаслідок потужної зливи в районі Уттаркаші (штат Уттаракханд, Індія), яка сталася у вівторок, 5 серпня 2025 року, загинули щонайменше чотири людини. Кілька осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Про це пише The hindu.

Відео, які масово поширюються в соціальних мережах, показують, як бурхливий потік води зносить будинки та заливає вулиці. Місцеві мешканці розповідають, що опади випали у водозбірному басейні річки Кхірганга, що й стало причиною стрімкої повені.

Повінь в Індії / © Фото з відкритих джерел

Повінь в Індії / © Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр внутрішніх справ Аміт Шах уже поспілкувались з головним міністром штату Пушкаром Сінґхом Дхамі, пообіцявши повну підтримку у проведенні рятувальних операцій.

«Ми мобілізували всі необхідні ресурси. До операції залучено Національні сили реагування на надзвичайні ситуації (NDRF), Індо-тибетську прикордонну службу (ITBP) та Державні сили реагування на надзвичайні ситуації (SDRF)», — заявив представник уряду.

На місці працюють рятувальники, триває пошук зниклих безвісти. Індійські служби закликають жителів утриматися від поїздок у зону стихійного лиха та залишатися в безпеці.

Нагадаємо, в окрузі Вадодара, що в індійському штаті Гуджарат, сталася трагічна аварія — обвалився міст Муджпур Гамбхіра, внаслідок чого близько семи автомобілів злетіли у річку Вішвамітрі.

Щонайменше дев’ятеро людей загинули, серед них одна дитина. П’ятьох вдалося врятувати.

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