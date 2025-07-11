Бывший глава MI6: Путин "играл на Дональде Трампе", но перестарался

Путин "играл на Дональде Трампе", но перестарался / © Associated Press

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Бывший руководитель MI6, сэр Алекс Янгер, заявил, что президент России Владимир Путин, ранее «игравший на скрипке» с Дональдом Трампом по его планам в Украине, теперь «переиграл» свои карты. По словам Янгера, попытки Путина выдать себя за «второго» американского президента имели потрясающий обратный эффект.

Об этом пишет Daily Mail.

«Кукла» Путина: отношения Трампа и России

Недавно бывший британский разведчик сказал, что Дональд Трамп изменил мнение. Ранее Трамп якобы сочувствовал вторжению России. Теперь он, похоже, считает Путина «куклой». Разведчик, сэр Алекс, считает: действия Путина, особенно усиление бомбардировок Киева (даже, несмотря на попытки мира), могут испортить отношения между лидерами США и России. По мнению бывшего руководителя MI6, Путин, экс-офицер КГБ, удивил его тем, насколько плохо он переоценил свои возможности.

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«Он до сих пор играл Трампа как скрипку, — добавил сэр Алекс. — Он создал эту идею, что они друзья, они равноценны и могут вместе решить все мировые проблемы».

Однако, как отмечает Янгер, для Дональда Трампа становится «вполне понятно», что у Путина «нет другого плана, кроме как покорить Украину», и это выставит Трампа «куклой», что для него «неприемлемо».

Сэр Алекс Янгер также подчеркнул, что Путин «преувеличивает свои возможности» и «не имеет военного решения». Он отметил, что за три года Россия потеряла миллион человек, а территорий контролирует меньше, чем в 2022 году. Таким образом, Трамп остается «единственным ответом» для Путина, и он «очень опасно играет» в этой ситуации.

Смена позиции Трампа

Позиция Трампа по отношению к Украине, похоже, резко изменилась за последние несколько месяцев. Американский лидер все больше отходит от российского нарратива, обвиняющего Украину в развязывании войны. Теперь, похоже, считает, что именно Москва безосновательно ее затягивает.

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Напряженность в отношениях между Трампом и Путиным оказалась, когда Трамп раскритиковал Путина из-за его «разногласий» по отношению к Украине, демонстрируя растущее раздражение Россией. На телевизионной встрече с чиновниками Трамп заявил: «Путин бросает нам много дерьма, если хотите знать правду. Он все время очень мил, но оказывается, что это ничего не значит».

На вопрос о возможных дальнейших санкциях против России Трамп ответил: «Я рассматриваю этот вопрос», предупредив, что любые действия станут «небольшим сюрпризом».

Угрозы Трампа: «разбомблю Москву» и «разбомблю Пекин»

Ранее на этой неделе стало известно, что на закрытой встрече с донорами Трамп якобы заявлял, что когда-то предупреждал Путина, что разбомбит Москву, если тот нападет на Украину. Запись собрания во время сбора средств в 2024 году, очевидно, показывает, как нынешний президент утверждает, что Россия никогда бы не вторглась в Украину в 2022 году, будь он у власти.

Трамп утверждал, что во время своего первого срока он сказал Путину: «Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю тебе, у меня нет выбора. По его словам, Путин ответил: „Я вам не верю, ни за что“, на что Трамп якобы сказал „ни за что“.

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Позже в разговоре Трамп, как сообщается, выразил аналогичную угрозу главе Китая Си Цзиньпину по поводу Тайваня. «Я сказал им то же самое: „Если вы вторгнетесь на Тайвань, я разбомблю Пекин до чертиков“, — цитируется Трамп. „Он подумал, что я сошел с ума. Он сказал: „Пекин! Ты даже не можешь бомбить [неразборчиво]“. Я сказал: „У меня нет выбора“. Он поверил мне на 10 процентов… и у нас никогда не было проблем.

Эти заявления были обнаружены в серии аудиозаписей, сделанных во время предвыборной кампании Трампа на благотворительных мероприятиях в Нью-Йорке и Флориде.

Новая военная помощь Украине

Администрация Трампа ранее воздерживалась от предоставления дополнительной военной помощи Украине в надежде на достижение перемирия. Однако в четверг президент, казалось, резко изменил эту позицию. По крайней мере, частично, объявив о новой поддержке находящейся в осаде страны.

Президент сообщил NBC News, что он договорился через НАТО об отправке в Киев новых противоракетных систем Patriot, чтобы помочь отразить российские атаки на гражданские цели.

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«Мы направляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов, — сказал Трамп. — Мы собираемся отправить Патриоты в НАТО, а затем НАТО их распределит».

Пока не ясно, какие точные параметры соглашения между США и альянсом, а также когда она состоится.

Продолжающиеся атаки и эвакуация сирот

Новость о соглашении о поставках оружия появилась на фоне того, как Украина продолжает подвергаться ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны Москвы.

Новые трогательные кадры, обнародованные вчера утром, показали момент эвакуации неизлечимо больных сирот в Украине в бомбоубежище во время одного из последних ударов беспилотников. Медсестры несли на руках страдающих детей, вынужденных бежать из хосписа из-за беспощадных ударов Владимира Путина по гражданскому населению.

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Этот жуткий клип был снят в ночь на 9 июля или рано утром 10 июля. На видео видно, как детей эвакуируют в приют в «Доме бабочек» в Черновцах, где находится крупнейшее в Украине детское паллиативное отделение. «Каждый такой спуск в бомбоубежище для тяжелобольных детей представляет угрозу жизни», — говорится в подписи к фотографии.

Сироту можно было увидеть лежащими на ковриках на полу после того, как их вытащили из кроватей. Некоторые из растерянных детей плакали, когда их выносили из больницы, а медсестры пытались утешить их успокаивающими улыбками. По меньшей мере, десять тяжелобольных сирот родом из Кривого Рога — родины Владимира Зеленского.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что заключил с НАТО соглашение о поставках американского оружия в Украину через Альянс. В России говорят, что это бизнес.

По его словам, якобы речь идет о бизнесе и больше ничего. Мол, «от смены мест слагаемых сумма не меняется». Не забыл Песков и традиционную Кремлевскую пугалку о «накачивании Украины оружием».

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