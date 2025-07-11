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Бывший глава MI6: Путин "играл на Дональде Трампе", но перестарался
Бывший глава MI6, сэр Алекс Янгер, заявил, что Владимир Путин, ранее манипулируя Дональдом Трампом по Украине, «переиграл» свои карты.
Бывший руководитель MI6, сэр Алекс Янгер, заявил, что президент России Владимир Путин, ранее «игравший на скрипке» с Дональдом Трампом по его планам в Украине, теперь «переиграл» свои карты. По словам Янгера, попытки Путина выдать себя за «второго» американского президента имели потрясающий обратный эффект.
Об этом пишет Daily Mail.
«Кукла» Путина: отношения Трампа и России
Недавно бывший британский разведчик сказал, что Дональд Трамп изменил мнение. Ранее Трамп якобы сочувствовал вторжению России. Теперь он, похоже, считает Путина «куклой». Разведчик, сэр Алекс, считает: действия Путина, особенно усиление бомбардировок Киева (даже, несмотря на попытки мира), могут испортить отношения между лидерами США и России. По мнению бывшего руководителя MI6, Путин, экс-офицер КГБ, удивил его тем, насколько плохо он переоценил свои возможности.
«Он до сих пор играл Трампа как скрипку, — добавил сэр Алекс. — Он создал эту идею, что они друзья, они равноценны и могут вместе решить все мировые проблемы».
Однако, как отмечает Янгер, для Дональда Трампа становится «вполне понятно», что у Путина «нет другого плана, кроме как покорить Украину», и это выставит Трампа «куклой», что для него «неприемлемо».
Сэр Алекс Янгер также подчеркнул, что Путин «преувеличивает свои возможности» и «не имеет военного решения». Он отметил, что за три года Россия потеряла миллион человек, а территорий контролирует меньше, чем в 2022 году. Таким образом, Трамп остается «единственным ответом» для Путина, и он «очень опасно играет» в этой ситуации.
Смена позиции Трампа
Позиция Трампа по отношению к Украине, похоже, резко изменилась за последние несколько месяцев. Американский лидер все больше отходит от российского нарратива, обвиняющего Украину в развязывании войны. Теперь, похоже, считает, что именно Москва безосновательно ее затягивает.
Напряженность в отношениях между Трампом и Путиным оказалась, когда Трамп раскритиковал Путина из-за его «разногласий» по отношению к Украине, демонстрируя растущее раздражение Россией. На телевизионной встрече с чиновниками Трамп заявил: «Путин бросает нам много дерьма, если хотите знать правду. Он все время очень мил, но оказывается, что это ничего не значит».
На вопрос о возможных дальнейших санкциях против России Трамп ответил: «Я рассматриваю этот вопрос», предупредив, что любые действия станут «небольшим сюрпризом».
Угрозы Трампа: «разбомблю Москву» и «разбомблю Пекин»
Ранее на этой неделе стало известно, что на закрытой встрече с донорами Трамп якобы заявлял, что когда-то предупреждал Путина, что разбомбит Москву, если тот нападет на Украину. Запись собрания во время сбора средств в 2024 году, очевидно, показывает, как нынешний президент утверждает, что Россия никогда бы не вторглась в Украину в 2022 году, будь он у власти.
Трамп утверждал, что во время своего первого срока он сказал Путину: «Если ты вторгнешься в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю тебе, у меня нет выбора. По его словам, Путин ответил: „Я вам не верю, ни за что“, на что Трамп якобы сказал „ни за что“.
Позже в разговоре Трамп, как сообщается, выразил аналогичную угрозу главе Китая Си Цзиньпину по поводу Тайваня. «Я сказал им то же самое: „Если вы вторгнетесь на Тайвань, я разбомблю Пекин до чертиков“, — цитируется Трамп. „Он подумал, что я сошел с ума. Он сказал: „Пекин! Ты даже не можешь бомбить [неразборчиво]“. Я сказал: „У меня нет выбора“. Он поверил мне на 10 процентов… и у нас никогда не было проблем.
Эти заявления были обнаружены в серии аудиозаписей, сделанных во время предвыборной кампании Трампа на благотворительных мероприятиях в Нью-Йорке и Флориде.
Новая военная помощь Украине
Администрация Трампа ранее воздерживалась от предоставления дополнительной военной помощи Украине в надежде на достижение перемирия. Однако в четверг президент, казалось, резко изменил эту позицию. По крайней мере, частично, объявив о новой поддержке находящейся в осаде страны.
Президент сообщил NBC News, что он договорился через НАТО об отправке в Киев новых противоракетных систем Patriot, чтобы помочь отразить российские атаки на гражданские цели.
«Мы направляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов, — сказал Трамп. — Мы собираемся отправить Патриоты в НАТО, а затем НАТО их распределит».
Пока не ясно, какие точные параметры соглашения между США и альянсом, а также когда она состоится.
Продолжающиеся атаки и эвакуация сирот
Новость о соглашении о поставках оружия появилась на фоне того, как Украина продолжает подвергаться ракетным атакам и атакам беспилотников со стороны Москвы.
Новые трогательные кадры, обнародованные вчера утром, показали момент эвакуации неизлечимо больных сирот в Украине в бомбоубежище во время одного из последних ударов беспилотников. Медсестры несли на руках страдающих детей, вынужденных бежать из хосписа из-за беспощадных ударов Владимира Путина по гражданскому населению.
Этот жуткий клип был снят в ночь на 9 июля или рано утром 10 июля. На видео видно, как детей эвакуируют в приют в «Доме бабочек» в Черновцах, где находится крупнейшее в Украине детское паллиативное отделение. «Каждый такой спуск в бомбоубежище для тяжелобольных детей представляет угрозу жизни», — говорится в подписи к фотографии.
Сироту можно было увидеть лежащими на ковриках на полу после того, как их вытащили из кроватей. Некоторые из растерянных детей плакали, когда их выносили из больницы, а медсестры пытались утешить их успокаивающими улыбками. По меньшей мере, десять тяжелобольных сирот родом из Кривого Рога — родины Владимира Зеленского.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что заключил с НАТО соглашение о поставках американского оружия в Украину через Альянс. В России говорят, что это бизнес.
По его словам, якобы речь идет о бизнесе и больше ничего. Мол, «от смены мест слагаемых сумма не меняется». Не забыл Песков и традиционную Кремлевскую пугалку о «накачивании Украины оружием».