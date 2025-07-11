Лавров набросился на Мерца из-за Украины: в чем причина

Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД России Сергей Лавров сделал громкое заявление в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Он обвинил германского политика в использовании лозунгов Третьего Рейха и продвижении курса на милитаризацию Германии.

Об этом пишет BILD.

На пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел АСЕАН Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес Фридриха Мерца. Российский министр заявил, что слова Мерца о «исчерпаемых мирных возможностях» свидетельствуют о стремлении Берлина к милитаризации страны и возрождению агрессивной риторики прошлого.

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«Если господин Мерц считает, что мирные возможности исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью посвятить себя милитаризации Германии за счет своего народа, чтобы снова прогарцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех угроз, которые происходят от России», — заявил Лавров.

Также глава российского МИДа отверг обвинения в адрес Москвы относительно угрозы безопасности Европы, назвав такие заявления «полным бредом». По его словам, политики, которые придерживаются такой позиции, якобы вводят общественность в заблуждение.

«Я надеюсь, что любой здравомыслящий политик это понимает», — добавил Лавров.

Напомним, Мерц заявил, что Россия должна компенсировать Украине нанесенный ущерб, сумма которого оценивается примерно в 500 миллиардов евро. По его мнению, вопрос привлечения России к финансовой ответственности должен оставаться одним из ключевых для международного сообщества.

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Также Мерц заявил, что дипломатические пути для завершения войны в Украине исчерпаны. В то же время, он подтвердил неизменную поддержку Германией украинской стороны.