Лавров накинувся на Мерца через Україну: в чому причина

Сергій Лавров / © Associated Press

Реклама

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив гучну заяву на адресу канцлера ФРН Фрідріха Мерца. Він звинуватив німецького політика у використанні гасел Третього Рейху та просуванні курсу на мілітаризацію Німеччини.

Про це пише BILD.

На пресконференції під час зустрічі міністрів закордонних справ АСЕАН Сергій Лавров виступив із різкою критикою на адресу Фрідріха Мерца. Російський міністр заявив, що слова Мерца про «вичерпані мирні можливості» свідчать про прагнення Берліна до мілітаризації країни та відродження агресивної риторики минулого.

Реклама

«Якщо пан Мерц вважає, що мирні можливості вичерпані, напевно, він вирішив остаточно повністю присвятити себе мілітаризації Німеччини за рахунок свого народу, аби знову прогарцювати під нацистськими гаслами для відображення тих „загроз“, які походять від Росії» — заявив Лавров.

Також очільник російського МЗС відкинув звинувачення на адресу Москви щодо загрози безпеці Європи, назвавши такі заяви «повним бредом». За його словами, політики, які дотримуються такої позиції, нібито вводять громадськість в оману.

«Я сподіваюся, що будь-який розсудливий політик це розуміє», — додав Лавров.

Нагадаємо, Мерц заявив, що Росія повинна компенсувати Україні завдані збитки, сума яких оцінюється приблизно у 500 мільярдів євро. На його думку, питання притягнення Росії до фінансової відповідальності має залишатися одним із ключових для міжнародної спільноти.

Реклама

Також Мерц заявив, що дипломатичні шляхи для завершення війни в Україні наразі вичерпані. Водночас він підтвердив незмінну підтримку Німеччиною української сторони.