Эксперт объяснил, почему невозможно изменить позицию Трампа

Дональд Трамп не изменяет своих убеждений уже десятки лет и руководствуется исключительно личными амбициями / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп остается самовлюбленным политиком, который принимает решение, руководствуясь исключительно своим эго, а не геополитической логикой.

Об этом заявил политолог Ростислав Балабан в эфире КИЕВ24.

По его словам, Трамп — в известной степени нарцисс, который еще в 1980-х годах озвучивал те же идеи, что и сегодня.

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«Это его кредо. Ничего не изменится. Никого не послушает. Для нарцисса может сработать только один параметр — когда он почувствует, что его презирает Путин», — подчеркнул Балабан.

Эксперт добавил, что даже многолетняя политическая практика не изменила мировоззрение Трампа, поскольку его самовлюбленность превосходит рациональный подход к принятию решений.

Напомним, недавно Трамп заявил, что его заявление об окончании войны в Украине за 24 часа было «образным».