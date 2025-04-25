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Эксперт объяснил, почему невозможно изменить позицию Трампа
Политолог считает, что поведение Дональда Трампа может стать вызовом мировой безопасности.
Президент США Дональд Трамп остается самовлюбленным политиком, который принимает решение, руководствуясь исключительно своим эго, а не геополитической логикой.
Об этом заявил политолог Ростислав Балабан в эфире КИЕВ24.
По его словам, Трамп — в известной степени нарцисс, который еще в 1980-х годах озвучивал те же идеи, что и сегодня.
«Это его кредо. Ничего не изменится. Никого не послушает. Для нарцисса может сработать только один параметр — когда он почувствует, что его презирает Путин», — подчеркнул Балабан.
Эксперт добавил, что даже многолетняя политическая практика не изменила мировоззрение Трампа, поскольку его самовлюбленность превосходит рациональный подход к принятию решений.
Напомним, недавно Трамп заявил, что его заявление об окончании войны в Украине за 24 часа было «образным».