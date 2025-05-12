Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире

Андрей Ермак / © Getty Images

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Глава Офиса президента Андрей Ермак очертил «красные линии» Украины, на пересечение которых она никогда не согласится. Соединенные Штаты не призывают Украину к территориальным уступкам или отказу от НАТО, учитывая позицию Киева в окончании войны.

Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

«Позиция американцев — закончить эту войну. Но все, что появляется в информпространстве, может принадлежать либо одной стороне, либо другой. Есть четкая, последовательная украинская позиция. С красными линиями. Эти красные линии — это не просто какие-то хотелки», — сказал он.

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По его словам, во всех документах, которые Украина представляла, от формулы мира президента Зеленского, от плана победы до плана внутренней устойчивости, это все на 100% базируется на том, что декларативно уважают все страны мира.

«Будем реалистами, у нас идет война. И эта война рано или поздно все равно закончится. Любые переговоры начинаются с прекращения огня, и любая война все равно завершается переговорами. Переговоры для того и существуют, чтобы обсуждать на них все вопросы, которые нужно обсудить для прекращения войны. Я бы больше обращал внимание на абсолютно четкую, последовательную позицию Украины, не меняющуюся позицию президента Зеленского — она остается очень честной, открытой и принципиальной», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на уменьшение численности армии, это красные линии. Справедливый мир предполагает возвращение под контроль Украины всех ее территорий.