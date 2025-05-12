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Ермак назвал "красные линии" Украины на переговорах о мире
Украина в ходе переговоров будет защищать свои интересы, подчеркнул глава Офиса президента.
Глава Офиса президента Андрей Ермак очертил «красные линии» Украины, на пересечение которых она никогда не согласится. Соединенные Штаты не призывают Украину к территориальным уступкам или отказу от НАТО, учитывая позицию Киева в окончании войны.
Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.
«Позиция американцев — закончить эту войну. Но все, что появляется в информпространстве, может принадлежать либо одной стороне, либо другой. Есть четкая, последовательная украинская позиция. С красными линиями. Эти красные линии — это не просто какие-то хотелки», — сказал он.
По его словам, во всех документах, которые Украина представляла, от формулы мира президента Зеленского, от плана победы до плана внутренней устойчивости, это все на 100% базируется на том, что декларативно уважают все страны мира.
«Будем реалистами, у нас идет война. И эта война рано или поздно все равно закончится. Любые переговоры начинаются с прекращения огня, и любая война все равно завершается переговорами. Переговоры для того и существуют, чтобы обсуждать на них все вопросы, которые нужно обсудить для прекращения войны. Я бы больше обращал внимание на абсолютно четкую, последовательную позицию Украины, не меняющуюся позицию президента Зеленского — она остается очень честной, открытой и принципиальной», — добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на уменьшение численности армии, это красные линии. Справедливый мир предполагает возвращение под контроль Украины всех ее территорий.