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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Красные линии" Украины: в МИДе озвучили принципиальные позиции

В МИД назвали три принципиальных позиции Украины относительно предстоящего мирного урегулирования.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Спикер МИД

Спикер МИД Георгий Тихий

На переговорах в Лондоне украинская делегация четко озвучила принципиальные позиции о предстоящем мирном урегулировании.

Об этом на брифинге 25 апреля заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, Украина придерживается трех принципиальных позиций:

  • Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской

  • Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей, или же военной помощи от партнеров

  • Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украины альянсов и Союзов

«Вот три принципиальные позиции, которых Украина придерживается. И это я могу вам подтвердить, что это звучало и на этих, и на других переговорах. Это не является сюрпризом», — отметил Тихий.

Напомним, в ГУР озвучили три главных угрозы для путинского режима.

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