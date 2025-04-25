"Красные линии" Украины: в МИДе озвучили принципиальные позиции

Спикер МИД Георгий Тихий

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На переговорах в Лондоне украинская делегация четко озвучила принципиальные позиции о предстоящем мирном урегулировании.

Об этом на брифинге 25 апреля заявил спикер МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, Украина придерживается трех принципиальных позиций:

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Украина никогда не признает ни одну из своих территорий российской

Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных сил, оборонных возможностей, или же военной помощи от партнеров

Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украины альянсов и Союзов

«Вот три принципиальные позиции, которых Украина придерживается. И это я могу вам подтвердить, что это звучало и на этих, и на других переговорах. Это не является сюрпризом», — отметил Тихий.

Напомним, в ГУР озвучили три главных угрозы для путинского режима.