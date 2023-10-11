Глава МИД Чехии лично летал в Израиль для эвакуации своих граждан – СМИ

Ян Липовский 10 октября прилетел в Израиль для эвакуации чехов.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский во вторник, 10 октября, лично прилетел в Израиль для эвакуации самолетом 34 чехов.
Об этом пишет издание ČTK.
"Ян Липовский прибыл в Израиль во вторник днем сразу после встречи министров Евросоюза и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Омане. Обратно министр возвращался с еще 34 чехами — их эвакуировали специальным правительственным самолетом в Прагу", — говорится в сообщении.
В чешском МИДе также сообщили, что их посольство в Тель-Авиве поддерживает контакты с другими гражданами Чехии в Израиле и изучает возможность дальнейшей репатриации.
Визит чешского министра Яна Липавского стал первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАСа на Израиль. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.
Напомним, в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек из-за нападения ХАМАСа.
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