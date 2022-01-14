Глава МИД Германии посетит Киев перед визитом в Кремль: подробности

Прибудет глава МИД Германии в Киев 17 января.

На следующей неделе, 17 января, Украину посетит министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок. Визит в Киев состоится перед поездкой Берток в Москву.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

По его словам, 18 января в России глава МИД Германии должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Перед этим, 17 января, в Киеве проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Встречи в Киеве и Москве будут охватывать ряд двусторонних проблем, но, в частности, будут касаться неотложных вопросов, в частности военной ситуации на украинской границе", — сказал он.

Также он добавил, что встречи запланированы на фоне попыток возродить так называемый "нормандский формат", объединяющий Германию, Францию, Россию и Украину.

Напомним, ранее в украинском МИД сообщили о визите министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину. Спикер министерства Олег Николенко назвал ключевые темы перегоревших.

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