Глава МИД Германии накануне визита в РФ прилетит в Киев: о чем будет говорить

В частности, стороны согласуют единую позицию по поводу предстоящих переговоров с РФ.
На следующей неделе, 17 января, в Украину прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она встретится с украинскими дипломатами в преддверии переговоров с РФ.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала в Киев для того, чтобы согласовать единую общую переговорную позицию по отношению к РФ, накануне ее визита в Москву 18 января", — подчеркнул Николенко.
Как он рассказал, главными темами ее встреч будут:
- дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России,
- активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта,
- возобновление деятельности нормандского формата,
- противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.
Следует отметить, что новый глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине. Бербок подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.
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