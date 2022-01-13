Глава МИД Германии накануне визита в РФ прилетит в Киев: о чем будет говорить

Глава МИД Германии накануне визита в РФ прилетит в Киев: о чем будет говорить

В частности, стороны согласуют единую позицию по поводу предстоящих переговоров с РФ.

На следующей неделе, 17 января, в Украину прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она встретится с украинскими дипломатами в преддверии переговоров с РФ.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала в Киев для того, чтобы согласовать единую общую переговорную позицию по отношению к РФ, накануне ее визита в Москву 18 января", — подчеркнул Николенко.

Как он рассказал, главными темами ее встреч будут:

дальнейшая консолидация поддержки Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России, активизация мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, возобновление деятельности нормандского формата, противодействие угрозам в сфере энергетической безопасности, обсуждение шагов по укреплению двустороннего сотрудничества.

Следует отметить, что новый глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине. Бербок подчеркнула, что конфликт между Украиной и РФ должен разрешиться исключительно дипломатическим путем.

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