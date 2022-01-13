Азербайджан отменил ограничения и открыл воздушные границы для Украины

Азербайджан отменил ограничения и открыл воздушные границы для Украины

Правительство Азербайджана добавило Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом.

Азербайджан отменил ограничения и открыл воздушные границы для украинцев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Дополнительная свобода путешествий для граждан Украины: Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения (то есть с начала карантинных ограничений — Ред.) и открыл воздушные границы для украинцев", — написал глава МИД.

По словам Кулебы, это означает "больше возможностей для путешествий, бизнеса и туризма".

На сайте Консульской службы МИД Украины уточнили, что сегодня правительство Азербайджана добавило Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на въезд воздушным транспортом.

Украинцам, вакцинированным против COVID-19, во время путешествия воздушным транспортом необходимо предоставить:

документ, подтверждающий полный курс любой вакцинации против COVID-19;

сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном в течение 72 часов до вылета рейса.

COVID-паспорт, иммунный сертификат или сертификат о противопоказании к вакцинации против коронавируса должны иметь атрибуты электронной верификации и должны быть выданы только государственным органом. Эти документы будут проверяться при прохождении регистрации в аэропорту.

Напомним, что 14 января в Украину с рабочим визитом прибудет президент Азербайджана. Поэтому в столице на нескольких улицах будет перекрыто движение.

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