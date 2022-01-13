Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для України

Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для України

Уряд Азербайджану додав Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на в’їзд повітряним транспортом.

Азербайджан скасував обмеження і відкрив повітряні кордони для українців.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Додаткова свобода подорожей для громадян України: Азербайджан скасував обмеження, які діяли від березня 2020 року (тобто від початку карантинних обмежень — Ред.), і відкрив повітряні кордони для українців", — написав очільник МЗС.

За словами Кулеби, це "означає більше можливостей для подорожей, бізнесу та туризму".

На сайті Консульської служби МЗС України уточнили, що сьогодні уряд Азербайджану додав Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на в’їзд повітряним транспортом.

Українцям, вакцинованим проти COVID-19, під час подорожі повітряним транспортом необхідно надати:

документ, що підтверджує повний курс будь-якої вакцинації проти COVID-19;

сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу.

COVID-паспорт, імунний сертифікат або сертифікат щодо протипоказання до вакцинації проти коронавірусу повинні мати атрибути електронної верифікації та повинні бути видані лише державним органом. Ці документи перевірятимуться під час проходження реєстрації в аеропорту.

Нагадаємо, що 14 січня до України з робочим візитом прибуде президент Азербайджану. Через це у столиці низкою вулиць буде перекритий рух.

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