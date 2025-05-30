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Глава МИД Турции объяснил, почему ездил к Путину перед визитом в Киев
Турецкий дипломат посетил Москву, а сегодня находится в Киеве. По его словам, сейчас реализуется лодочная дипломатия.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, прибывший в пятницу, 30 мая, в Киев, рассказал о результатах визита в Москву.
«Мы реализуем лодочную дипломатию. Сначала в Москве мы послушали российскую сторону, передали наши мнения и оценки. И как вы знаете, Россия отметила свою готовность 2 июня продолжить переговоры. А сегодня в Киеве у нас есть обмен мнений с украинскими друзьями», — сказал Хакан Фидан.
Отдельно он подчеркнул, что консенсуса внутри НАТО по поводу вступления Украины в Альянс нет.
По словам Фидана, во время его визита в РФ перед поездкой в Украину этот вопрос с Москвой не обсуждался.
«Вопрос НАТО и Украины — это дискуссия внутри НАТО уже длительное время. Различные видения, параметры. Особенно, учитывая реалии продолжения войны, этот вопрос и внутри НАТО нет определенного консенсуса. И у стран-членов есть разные подходы», — уточнил министр.
Напомним, Хакан Фидан посетил Москву 27 мая. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и главным переговорщиком России Владимиром Мединским.
Сегодня Хакан Фидан и глава МИД Украины Андрей Сибига подробно обсудили мирный процесс и необходимость полного прекращения огня, освобождения пленных и другие вопросы.
«Мы благодарны за содействие этим усилиям и рассчитываем на дальнейшую поддержку Анкары. Хакан только что вернулся из Москвы, и он подробно проинформировал меня о услышанном и увиденном там», — подчеркнул Сибига.