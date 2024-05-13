Испания готовит для Украины важный пакет военной помощи: что он будет содержать

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать танки, БМП и артснаряды.

Испания планирует передать Украине новый пакет помощи, подготовка которого может быть завершена до 30 июня.

Об этом сообщает El Pais.

Источники издания утверждают, что пакет помощи Украине от Испании будет включать:

артиллерийские боеприпасы большого калибра

легкие и тяжелые пулеметы,

защищенные колесные машины материально-технического обеспечения,

бронированные машины пехоты

противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии,

первые 10 боевых танков из партии в 19 возобновляемых Leopard 2 A4.

В свою очередь испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По словам источников, испанская военная помощь Украине, вероятнее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-летия основания Североатлантического альянса, будут утверждены "более эффективные механизмы" для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания заявляют, что идея состоит в том, что НАТО будет координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине "Рамштайн".

Напомним, издание El Pais также сообщило, что президент Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит столицу Испании Мадрид, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности между испанским государством и Украиной с премьером страны Педро Санчесом.

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