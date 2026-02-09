ТСН в социальных сетях

Политика
107
1 мин

Ким: Необходимо гарантировать право голоса каждому гражданину Украины

При проведении выборов в Украине каждому гражданину должно быть гарантировано право голоса.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в комментарии для Newsweek.

Он подчеркнул, что украинские власти готовы провести выборы, но они должны состояться только через несколько месяцев после прекращения боевых действий.

"Нам нужно гарантировать право голоса каждому гражданину Украины", - добавил Ким.

Некоторые из имеющих право голоса находятся на передовой или остались за границей, сказал он.

При этом чиновник отказался комментировать, чего сможет достичь следующий раунд трехсторонних мирных переговоров, но сказал, что Украина истощена почти четырьмя годами изнурительной войны против Москвы.

"Страна с нетерпением ждет мирного соглашения", - сказал Виталий Ким.

