"Когда поляк и украинец враждуют, побеждает – Москва": Ярош о блокаде границы

Командующий Украинской добровольческой армией и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош подчеркнул, что блокада польскими фермерами пунктов пропуска на границе с Украиной — "срежиссирована московским врагом". Поэтому не стоит руководствоваться эмоциями, а нужно помнить об общем и дружественном будущем стран.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Да. Очень неприятно и болезненно, когда дружеское государство, столько сделавшее для Украины в последние годы, не может контролировать внутреннюю московскую агентуру и свое быдло… Страшно и горько, когда польские рагули высыпают украинское зерно на землю и взывают антиукраинские лозунги… Мы все понимаем, что все, что сейчас происходит, срежиссировано московским врагом, а потому не будем ему подыгрывать, разжигая вражду между польским и украинским народами. Мы все хорошо помним: когда поляк и украинец враждуют, тогда побеждает — Москва! Итак, прочь эмоции! Будущее Польши и Украины – общее и дружеское. Нам необходим мощный Балто-черноморский военно-политический союз. Это залог будущего наших государств и наций…", — говорится в его сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на ситуацию на польско-украинской границе и назвал виновного.

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