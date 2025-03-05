Кулеба объяснил, почему Трамп стремится к быстрой договоренности с Украиной

Трамп не остановится перед эскалацией для того, чтобы вынудить Украину заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп стремится заключить договоренность, чтобы показать свое величие, в свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, борется за защиту интересов страны.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Труха.

"Трампу нужна скорая договоренность для того, чтобы показать свое величие всем. Ради нее он готов идти на любой уровень эскалации для того, чтобы заставить Украину вложить такую договоренность. Вот и все, что происходит", — сказал он.

По его словам, Зеленский это все понимает и борется за лучшие условия для Украины. "Путин сидит и следит за этим всем с улыбкой, параллельно выполняя свою главную задачу, чтобы его друг Дональд Трамп не видел проблемы у Путина, а видел проблемы в Зеленском", — рассказал он.

Напомним, ранее издание BILD опубликовало три возможных сценария развития событий в Украине после спора Зеленского с Трампом.

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