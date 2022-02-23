Кулеба рассказал, когда санкций против РФ смогут сработать

"Давление должно наращиваться", - сказав Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что стратегия введения санкций против Российской Федерации волнами может работать, если это будет продолжаться устойчиво.

Об этом Кулеба на брифинге по результатам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, - пишет "Интерфакс".

"Честно скажу, что вчера, когда мы узнали о первом распоряжении ввести санкции против экономических активностей с т.н. "ДНР/ЛНР", мы были озадачены, потому что мы увидели, как была наказана сторона, которая хотела признания, но не видели как Россия, которая предоставила это признание, наказана. Но мы увидели это сегодня. Эта стратегия введения санкций волнами - это то, что может работать, если это будет продолжаться устойчиво", - заметил он.

Также читайте Япония ввела санкции против России и "ЛДНР":детали

Он подчеркнул, что президент России Путин не должен иметь ни минуты, когда он может начать думать, что давление достигло предела и что он не будет больше наказан.

"Давление должно наращиваться. Если это включает регулярный выпуск распоряжений о новых санкциях, мы будем более, чем рады видеть это", - отметил Кулеба.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

Читайте также:

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины