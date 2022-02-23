Кулеба розповів, коли санкції проти РФ зможуть спрацювати

"Тиск має нарощуватися", — сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що стратегія запровадження санкцій проти Російської Федерації хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко.

Про це Кулеба на брифінгу за результатами переговорів із державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, пише "Інтерфакс".

"Чесно скажу, що вчора, коли ми дізналися про перше розпорядження ввести санкції проти економічних активностей з т.зв. "ДНР/ЛНР", ми були спантеличені, тому що ми побачили, як було покарано сторону, яка хотіла визнання, але не бачили як Росія, яка надала це визнання, покарана. Але ми побачили це сьогодні. Ця стратегія запровадження санкцій хвилями — це те, що може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко", — зауважив він.

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Він підкреслив, що президент Росії Путін не повинен мати жодної хвилини, коли він може почати думати, що тиск досяг межі і що він не буде більше покараний.

"Тиск має нарощуватися. Якщо це включає регулярний випуск розпоряджень про нові санкції, ми будемо більш ніж раді бачити це", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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