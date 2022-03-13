"Лед тронулся, процесс пошел" — посол ЕС о вступлении Украины в Евросоюз

"Лед тронулся, процесс пошел" — посол ЕС о вступлении Украины в Евросоюз

На саммите в Версале 11 марта главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в ЕС.

Глава представительства Европейского Союза Матти Маасикас заявил, что после саммита ЕС в Версале, работа о членстве Украины в Евросоюзе началась, лед тронулся и процесс пошел.

Об этом он написал в Twitter.

"11 марта на своем саммите в Версале главы государств и правительств ЕС обсудили заявку Украины на членство в объединении. Они направили четкий политический сигнал: Украина принадлежит к европейской семье. Работа по членству Украины в ЕС началась, лед тронулся, процесс пошел ", – заявил Матти Маасикас.

Посол ЕС также напомнил, что страны-члены союза помогают украинскому народу и государству, снабжая оружием. Он заверил, что поставка оружия, гуманитарная поддержка, убежища для украинцев и макрофинансовая помощь на 300 млн евро — только начало поддержки, ведь еще больше помощи впереди.

По его словам, ЕС защищает тех, кто спасается от путинского террора.

"ЕС впервые активизировал директиву о временной защите. Она поможет прибывающим в ЕС украинцам, обеспечивая благополучие и медицинское обслуживание, доступ к рынкам труда и образования", — подчеркнул Маасикас.

Читайте также: