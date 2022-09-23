Лукашенко рассказал, будет ли объявлять мобилизацию в Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не планирует вслед за РФ объявлять мобилизацию в стране.

Об этом сообщает издание "Белта".

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перебросить этот мостик, что будет и у нас... а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им за это ничего не будет. Им нужно создать ситуацию. что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это ложь", — заявил Лукашенко.

К слову, ранее самопровозглашенный белорусский президент заявлял, мол, видит "угрозу со стороны Украины". Именно поэтому поручил приступить к подготовке к обороне по нормам военного времени. Кроме того, Беларусь до сих пор не прекращает военные учения на границе с Украиной.

Напомним, 21 сентября, во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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