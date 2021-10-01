Медицина Афганистана стоит на грани краха - Красный Крест

Более 20 тыс. медицинских работников в Афганистане на данный момент находятся без работы или работают.

Медицина Афганистана находится на грани коллапса.

Об этом заявил глава подразделения Международного комитета Красного Креста в Азиатско-тихоокеанском регионе Александр Матеу, - пишет "Интерфакс".

"Люди могут согласиться проработать без зарплаты еще несколько недель, но в какой-то момент медикаменты закончатся. Если ты не можешь даже включить свет, если тебе нечего предложить посетителям твоей клиники, придется закрыть двери", - заметил Матеу.

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Более 20 тыс. медицинских работников в Афганистане на данный момент находятся без работы или работают, не получая зарплату. Более 7 тыс. этих работников являются женщинами. Он также отметил, что, если в стране не будет денег для возобновления выплаты заработной платы, приход зимы может привести к крупному гуманитарному кризису.

Напомним:

Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и работать в учреждении.

учиться и работать в учреждении. Также после захвата власти в Афганистане "Талибан" запретил парикмахерам из провинции Гильменд брить или стричь бороды, заявив, что это "нарушает их толкования исламского закона".

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