1 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Украине 1 октября отмечает День ветерана.

Какой сегодня день

В пятницу, 1 октября, в мире отмечают Международный день вегетарианства, Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день Хабитат или "Международный день жилья", Международный день кофе, День геронтолога, День CD-плеера и Всемирный день какао и шоколада.

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В Украине в этот день празднуют День ветерана, в Тувалу (1978), в Палау (1994), на Кипре (1960) и в Нигерии (1960) — День Независимости, в Камеруне — День Объединения, в Южной Корее — День вооруженных сил, в Азербайджане — День работников прокуратуры.

Памятные даты 1 октября

1648 — казацкие полки захватили крепость Кодак в Запорожье.

1661 — в Королевстве Англия состоялись первые гонки на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса.

1727 — на генеральном совете в городе Глухове Даниил Апостол избран гетманом.

1928 — в СССР утвержден первый 5-летний план развития народного хозяйства.

1931 — начал работу и выпустил первый трактор Харьковский тракторный завод.

1938 — немецкие войска вошли на территорию Чехословакии.

1949 — в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики.

Церковный праздник сегодня 1 октября

1 октября православная церковь чтит память двух мучениц — Софии и Ирины, живших в Египте в 3 веке. Они были казнены при императоре Аврелиане. Их мощи впоследствии были перенесены Константином Великим в Царьград.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит кичиться перед другими своими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо.

Сегодня не стоит лениться, ведь нужно делать заготовки на зиму, собирать грибы, сушить ягоды и тому подобное.

Нельзя убирать паутину, если вы ее заметили. Пусть плетется дальше, ведь она знаменует теплую погоду.

Приметы на 1 октября

По народному календарю сегодня — день Ирины или Арины. В это время люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно на Ирину он приобретает чрезвычайные лечебные свойства. Его активно использовали в народной медицине для приготовления витаминных напитков, которые употребляли для укрепления иммунитета. Из шиповника также готовили различные вкусные десерты — повидло, компоты, мармелад. Популярен был чай из плодов рябины и шиповника.

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1 октября продолжались девичьи посиделки. Обычно сочетали их с заготовкой капусты на зиму. Принято было собираться вместе и шинковать, солить капусту, одновременно радоваться, разговаривать, петь песни.

Наблюдали в этот день за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей видно не было, то считалось, что до Артемьева дня ни одному морозу не быть.

Листья на берегу не опали — к позднему снегу.

Если сорняки очень высокие — к снежной зиме.

Какая погода в этот день, такой она будет и на 1 апреля.

Именины 1 октября

День ангела (именины) сегодня, 1 октября, празднуют: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, София.

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