"Сначала ислам": в университете Кабула женщинам запретили учиться и работать

В вузе появился новый ректор.

Новый ректор Кабульского университета Мухаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и работать в учреждении.

Руководителя вуза на должность назначили талибы, сообщает издание Axios.

По его словам, девушки и женщины смогут вернуться в университет Кабула, когда в стране будет установлен настоящий исламский порядок.

"Я передаю вам свои слова как ректора Кабульского университета. До тех пор, пока реальная исламское среда не будет обеспечена для всех, женщинам не будет разрешено поступать в университеты или работать там. Сначала ислам!" — сказал он.

Следует заметить, что после захвата Афганистана боевики "Талибана" обещали, что женщины смогут учиться и работать в соответствии с законами шариата и местными культурными традициями. Впрочем, к ним будут применяться строгие правила одежды. В частности, речь шла о том, что хиджаб должен быть обязательным для студенток.

Напомним

Новости мира: "Талибан" объявил новые правила обучения в Афганистане

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку