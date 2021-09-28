"Спочатку іслам": в університеті Кабула жінкам заборонили навчатися та працювати

У виші з'явився новий ректор.
Новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат заборонив жінкам навчатися та працювати в закладі.
Керівника вишу на посаду призначили таліби, повідомляє видання Axios.
За його словами, дівчата і жінки зможуть повернутися до університету Кабула, коли в країні буде встановлено справжній ісламський порядок.
"Я передаю вам свої слова як ректора Кабульського університету. До тих пір, поки реальна ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не буде дозволено вступати до університетів або працювати там. Спочатку іслам!" - сказав він.
Слід зауважити, що після захоплення Афганістану бойовики "Талібану" обіцяли, що жінки зможуть вчитися і працювати відповідно до законів шаріату і місцевими культурними традиціями. Утім, до них будуть застосовуватися суворі правила одягу. Зокрема, йшлося про те, що хіджаб має бути обов'язковим для студенток.
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