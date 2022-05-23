Медведчук дал СБУ показания против Порошенко: подробности

Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Задержанный Медведчук начал давать показания.

СБУ публикует видеопризнание политика.

В частности, Медведчук детализировал роль в нем бывшего президента Петра Порошенко. Бывший президент, как утверждает кум Путина, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Фото: СБУ

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента, сообщает СБУ. И, наконец, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически у главарей боевиков.

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная от президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил задержанный.

Он также назвал конкретные фамилии высокопоставленных должностных лиц, причастных к нанесению ущерба интересам нашего государства: бывшие чиновники, экс-управление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур, отмечает спецслужба.

Указано, что Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал с Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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