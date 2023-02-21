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МИД Германии не рекомендует совершать поездки в РФ: подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1439
Время на прочтение
1 мин
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МИД Германии не рекомендует совершать поездки в РФ: подробности

Фото: gettyimages.com

Министерство иностранных дел ФРГ выпустило предупреждение о посещении нескольких российских областей.

Министерство иностранных дел Германии выпустило предупреждение о посещении Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края - российских регионов, граничащих с Украиной.

Об этом пишет DW. 

Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало сограждан быть особо бдительными, а также избегать большого скопления людей, указав, что с 20 по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий. В целом Берлин не рекомендует совершать поездки в РФ, указывается на сайте МИД Германии.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине и устраивает концерт в Лужниках. 

Накануне он обратится к Федеральному собранию России. По мнению некоторых экспертов, во время этого обращения Путин может объявить о всеобщей мобилизации в РФ. Другие же считают, что диктатор  может заявить, что "цели "спецоперации" достигнуты".

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Дата публикации
Просмотры
1439
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