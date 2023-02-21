МИД Германии не рекомендует совершать поездки в РФ: подробности

Министерство иностранных дел Германии выпустило предупреждение о посещении Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края - российских регионов, граничащих с Украиной.

Об этом пишет DW.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ призвало сограждан быть особо бдительными, а также избегать большого скопления людей, указав, что с 20 по 26 февраля правительство России планирует ряд мероприятий. В целом Берлин не рекомендует совершать поездки в РФ, указывается на сайте МИД Германии.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин собирается праздновать годовщину войны в Украине и устраивает концерт в Лужниках.

Накануне он обратится к Федеральному собранию России. По мнению некоторых экспертов, во время этого обращения Путин может объявить о всеобщей мобилизации в РФ. Другие же считают, что диктатор может заявить, что "цели "спецоперации" достигнуты".