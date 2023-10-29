НАТО готов возглавить один из европейских премьеров — подробности

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности заменить Йенса Столтенберга в должности следующего генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет Bloomberg.

"Главная должность в НАТО была бы очень интересна, и я все еще мог бы что-нибудь сделать", — сказал Рютте в интервью голландскому радио в субботу, 28 октября.

Премьер Нидерландов также добавил, что не планирует агитировать за роль в НАТО, но если получит приглашение занять этот пост, то согласится.

В то же время существует большая вероятность, что Рютте не получит должность генсека НАТО из-за "широкой поддержки женщины-европейского чиновника, которая также стремится стать преемником Йенса Столтенберга".

Однако он не уточнил, кто именно является другим кандидатом на этот пост.

Столтенберг возглавляет Альянс с 2014 года, недавно его полномочия продлили в четвертый раз – до октября 2024 года.

Отмечается, что несколько стран стремились выбрать женщину во главе НАТО, но участники блока не смогли договориться о преемнике. Ранее в этом году премьер-министр Дании Мэтте Фредериксена рекламировали среди фаворитов на эту должность, несмотря на то, что она отрицала, что является кандидатом.

Также на должность генсека НАТО рассматривался и бывший премьер-министр Велыкобритании Борис Джонсон.

Напомним, бывший американский вице-президент Майк Пенс отказался участвовать в президентских выборах.

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