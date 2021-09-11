"Не надо держать Украину на крючке реформ": Кулеба обратился к ЕС

"Не надо держать Украину на крючке реформ": Кулеба обратился к ЕС

По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране.

Об этом он заявил на форуме "Ялтинская европейская стратегия", пишет РБК-Украина.

По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

"Политическое решение государств-членов ЕС принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо держать Украину на крючке реформ. Я за реформы. Но я немного устал от того, что слышу, как другие государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды: они не хотят нас принимать в ЕС не потому, что мы не готовы, они сами не готовы", — убежден Кулеба.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября посетил Ялтинскую международную конференцию YES и принял участие в дискуссии "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию". Отвечая на вопрос украинской и международной прессы, Зеленский расставил акценты в вопросах борьбы с коронавирусом, отношений с США, Китаем и ЕС, а также допустил вероятность полномасштабной войны с Россией.

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