Очень эмоциональный, когда речь идет об Украине: Зеленский — о Путине

Очень эмоциональный, когда речь идет об Украине: Зеленский — о Путине

Зеленский считает Путина "иррациональным".

Президент Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина "иррациональным и слишком эмоциональным".

Такое мнение украинский лидер высказывания в интервью изданию The Washington Post.

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В разговоре Зеленский охарактеризовал российского президента как иррациональную человека и "эмоциональную, иногда даже очень эмоциональную".

"Он очень эмоциональный, когда дело касается Украины", — подчеркнул украинский президент.

Как сообщалось, 30 июня во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заговорил об Украине как "дружественный народ" и "малороссов". Украинский и русских он назвал одним народом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского президента. По его словам, невозможно одновременно говорить о "один народ" и откровенно захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. "Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой майоров бы желто-голубой флаг", — сказа он.

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