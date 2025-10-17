Орбан анонсировал разговор с Путиным: обнародованы детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после вчерашнего разговора по телефону с американским президентом Дональдом Трампом планирует поговорить в пятницу, 17 октября, с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

«Я разговаривал с американским президентом по телефону минувшей ночью, но новость просочилась чуть раньше», — ответил Орбан на вопрос, когда он узнал о возможной встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Орбан также сообщил на венгерском радио утром 17 октября, что также будет разговаривать по телефону с Путиным в пятницу.

Почему именно Будапешт

Еще премьер Венгрии высказал мнение, что в целом за пределами Европы много мест, где могла бы состояться встреча лидеров США и России.

Однако, по его мнению, «в Европе нет другого подобного места, кроме Будапешта».

«Венгрия — единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир за последние три года», — заявил Орбан.

Орбан о переговорах Трампа и Путина

По словам венгерского премьера, самое важное в предстоящих переговорах — не сбиться с курса.

Эти переговоры не о нас, а о том, что Будапешт сегодня подходит для проведения мирного саммита, это политическое достижение, но дело в мире. В политике много знаний имеет значение, но самое важное — это настойчивость и смирение», — подчеркнул Орбан.

Что предшествовало

Напомним, Трамп опубликовал сообщение, в котором написал, что разговор с Путиным был «хорошим и продуктивным», и добавил, что советники высокого уровня из обеих стран встретятся на следующей неделе, со стороны США — под руководством госсекретаря Марко Рубио.

«Потом мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, сможем ли мы покончить с этой „бесславной“ войной между Россией и Украиной», — написал президент США.

В то же время, Дональд Трамп не уточнил, когда именно состоится эта встреча.