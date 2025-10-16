Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии — что известно

© ТСН.ua

По итогам двухчасового телефонного разговора с российским диктатором президент США Дональд Трамп сообщил, что они договорились встретиться в Будапеште.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Судя по посту Трампа, Путин беззастенчиво льстил американскому президенту и «сыпал» комплиментами».

«Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке — о том, о чем, как он сказал, мечтали веками. Я действительно считаю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах по достижению окончания войны между Россией и Украиной», — написал Трамп.

Также Путин не забыл польстить первой леди, Мелании Трамп.

«Президент Путин поблагодарил Первую леди, Меланию, за ее участие в работе с детьми. Он был очень благодарен и сказал, что это будет продолжено», — сказал Трамп, очевидно, имея в виду роль своей жены в возвращении похищенных Россией украинских детей.

Глава Белого дома похвастался, что они с Путиным посвятили значительную часть разговора вопросам торговли между Россией и Соединенными Штатами после окончания войны с Украиной.

По словам Трампа, до этого состоится встреча высокопоставленных делегаций России и США, которая намечена на следующую неделю. С американской стороны ее возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место этой встречи будет определено позже.

Далее Трамп анонсировал, что встретится с российским диктатором в гостях у его венгерского друга и критика Украины Орбана — в Будапеште.

«Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте — в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой „бесславной“ войне между Россией и Украиной. Завтра я встречусь с президентом Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор принес большие результаты», — подытожил Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме рассказали о первых результатах разговора Трампа и Путина. Завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.

