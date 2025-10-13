ТСН в социальных сетях

FT: Трамп может встретиться с Зеленским в пятницу: поможет ли это прекратить войну

По информации СМИ, Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне на этой неделе.

Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

В пятницу, 17 октября, в Вашингтоне может пройти встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на трех собеседников, осведомленных по этому вопросу.

«Президент Трамп планирует встретиться с президентом Зеленским в Вашингтоне в пятницу, сообщили мне три человека, знакомых с планами», — написал журналист в соцсети Х.

По его словам, встреча может состояться после двух телефонных разговоров между президентами в минувшие выходные, во время которых они обсуждали продажу ракет Tomahawk и пути прекращения войны с Россией, а также после того, как украинская делегация начала неделю переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне.

Напомним, что сегодня, 13 октября, Дональд Трамп заявил, что после Газы возмется за войну в Украине.

Владимир Зеленский заявил, что завершение войны между Израилем и ХАМАС усиливает надежду на то, что война в нашем государстве также завершится.

