Паспорта – это гибридное оружие России - Маляр

РФ сражается не только ракетами, артиллерией, пропагандой, информационно-психологическими операциями, но и своими паспортами.

Это направленная, хорошо разработанная масштабная кампания, которую они реализовывали еще до 2014 года, как один из элементов готовки к войне.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в социальных сетях.

Сейчас они используют паспортизацию для укрепления преступного режима на временно оккупированных территориях Украины.

Действуют враги двумя способами:

поощряют, побуждая наших граждан на временно оккупированных территориях самостоятельно проявить инициативу и получить паспорт. запугивают, угрожают расправой и физически заставляют оформить российский паспорт.

В то же время российские власти скрывают следующую информацию:

Полученный российский паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку отчасти в РФ такое насилие разрешено законом. Да, это нарушением норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи.

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"Российские власти раздают паспорта не для того, чтобы защитить людей или спасти жизнь. Российские власти стремятся защитить себя и сделать репрессии против украинцев — законными", — добавила Маляр.

Кроме того, российский паспорт враг использует для:

⁃принудительной мобилизации украинцев людей в ряды вражеской армии;

использование паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины. Он рассказал, при каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ.

Также в ОП отреагировали на противоположные заявления Лубинца и Верещук по паспортам РФ. Мол, уверяют, что нет противоречий.

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