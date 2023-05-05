Паспорта – это гибридное оружие России - Маляр

РФ сражается не только ракетами, артиллерией, пропагандой, информационно-психологическими операциями, но и своими паспортами.
Это направленная, хорошо разработанная масштабная кампания, которую они реализовывали еще до 2014 года, как один из элементов готовки к войне.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в социальных сетях.
Сейчас они используют паспортизацию для укрепления преступного режима на временно оккупированных территориях Украины.
Действуют враги двумя способами:
- поощряют, побуждая наших граждан на временно оккупированных территориях самостоятельно проявить инициативу и получить паспорт.
- запугивают, угрожают расправой и физически заставляют оформить российский паспорт.
В то же время российские власти скрывают следующую информацию:
- Полученный российский паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку отчасти в РФ такое насилие разрешено законом. Да, это нарушением норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи.
"Российские власти раздают паспорта не для того, чтобы защитить людей или спасти жизнь. Российские власти стремятся защитить себя и сделать репрессии против украинцев — законными", — добавила Маляр.
Кроме того, российский паспорт враг использует для:
- ⁃принудительной мобилизации украинцев людей в ряды вражеской армии;
- использование паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях.
Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины. Он рассказал, при каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ.
Также в ОП отреагировали на противоположные заявления Лубинца и Верещук по паспортам РФ. Мол, уверяют, что нет противоречий.
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