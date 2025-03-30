Перемирие к Пасхе: политолог объяснил, реально ли прекратить огонь

Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасное судоходство / © Associated Press

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США надеются на скорое мирное соглашение в Украине, но диктатор Путин, похоже, никуда не торопится.

Политолог Владимир Фесенко изданию «24 канал» объяснил, возможно ли достичь перемирия в ближайшее время.

Фесенко напомнил, что Соединенные Штаты сразу сделали много анонсов разных уступок со стороны Украины. Теперь Путин открыто перешел к шантажу и требует все новых и новых уступок. Мирные переговоры еще не зашли в тупик.

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В то же время, Трамп до сих пор отказывается жестко давить на Путина и Россию. Возможно, все из-за его специфического отношения к разным странам.

«Думаю, что Трамп испытывает определенное недовольство. США предстоит продемонстрировать какое-либо давление в сторону России. В противном случае будет стагнация переговорного процесса. А Путин сейчас не выйдет из переговоров. Он „прощупывает“ Трампа. Смотрит, как работает подъем ставок. Если Трамп проявит слабость, все мирные инициативы можно будет списать», — отметил Фесенко.

По мнению эксперта, ощутимого прогресса в переговорах до 20 апреля не будет.

«Трампу нужно будет начать давить на Путина, чтобы все пошло гораздо быстрее. Тогда уже можно будет говорить о каком-то прогрессе. Возможно, это будет прекращение огня в воздухе или что-то другое, что приблизит Украину к всеобщему прекращению огня», — добавил он.

Напомним, 20 апреля христиане будут праздновать Пасху. Символично, что Дональд Трамп планирует заключить перемирие в эту дату.

Bloomberg писал о желании американского президента заключить перемирье на Пасху. Мол, Белый дом сообщил европейским чиновникам о планах добиться прекращения огня в Украине до 20 апреля.

В то же время, в администрации Трампа также признают, что этот график могут изменить, «учитывая большие разногласия между позициями двух сторон». В частности, Россия требует приостановить поставки всей помощи Украине от США, но пока Вашингтон не соглашался ни на какие ограничения, сказали собеседники издания.

Между тем издание AP сообщило, что российские войска готовятся к новому наступлению на Украину в течение следующих недель, чтобы усилить давление на Киев и укрепить переговорную позицию Кремля перед переговорами о прекращении огня.