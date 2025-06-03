Победа Навроцкого: стоит ли ожидать последствий для отношений Украины и Польши

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который одержал победу благодаря поддержке праворадикальных сил, может стать угрозой для украинско-польских отношений.

Об этом в эфире «Киев24» заявил философ и общественный деятель Алексей Панич.

Он подчеркнул, что победа Навроцкого является результатом коалиции влиятельных политиков — Дональда Трампа, Ярослава Качиньского и лидера польских ультраправых Славомира Менцена, а не личным достижением нового президента.

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«Никто не знает, какой на Навроцкий политик, потому что он самостоятельным политиком никогда не был. И собственно, шел не выборы, не с политической программой, а с подбором лозунгов, который хотел услышать его электорат. Поэтому на самом деле эти выборы выиграл не Навроцкий, а выиграла такая интересная коалиция — Дональд Трамп, Качинский, Менцен», — заявил Панич.

Особенно тревожным является уклон Навроцкого в сторону радикалов, в частности ультраправой партии «Конфедерация», которая накануне выборов выдвинула антиукраинские требования. В частности, подписанная Навроцким декларация предусматривает запрет для Украины вступать в НАТО в обмен на поддержку во втором туре выборов.

«Навроцкий будет делать жесткие заявления в адрес Украины. Вопрос в том, как далеко он зайдет на практике. А здесь вопрос абсолютно открытый», — отметил эксперт.

По словам Панича, такие политические маневры имеют негативные последствия для Украины и могут ухудшить двусторонние отношения между странами.

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Напомним, Кароль Навроцкий, победивший на президентских выборах в Польше, имеет скептическое, прохладное и политически осторожное отношение к Украине, с четким уклоном в сторону национального консерватизма и исторического ревизионизма.