Почему Трамп приостановил поставки оружия: эксперт назвал неожиданные причины

Почему Трамп приостановил поставки оружия / © Reuters

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Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине может быть частью игры на Путина и признаком слабости перед Россией.

Такое мнение высказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, в своей статье для LIGA.net .

Бадрак предполагает, что «трамповский аттракцион мирового масштаба» мог быть посвящен российскому диктатору Владимиру Путину, учитывая «особенности психики американского президента». Эта гипотеза подкрепляется тем, что сразу после объявления о приостановке поставок спикер Путина Дмитрий Песков заявил: «чем меньше оружия будет получать Киев, тем ближе окончание СВО». Бадрак интерпретирует эту фразу как возможный намек как на мир, так и на полную оккупацию Украины.

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Эксперт отмечает отсутствие консультаций или даже элементарных предупреждений европейским союзникам, которые были «ошеломлены решением Трампа». Он также ссылается на статью The Wall Street Journal, указывающую на удержание США от передачи высокоточных ракет, запасы которых не критически малы. По мнению издания, «решение не давать Украине оружие — враждебный поступок, который играет в пользу Путина». Журналисты WSJ, по словам Бадрака, даже «вкололи Трампа в самое болезненное место — самооценку, указав на демонстрацию главнокомандующим слабости перед Россией».

Возможен переход к продаже оружия и европейская инициатива

Бадрак также предполагает, что США могут изменить подход, перейдя от военной помощи к прямым продажам оружия Украине, за средства с европейского континента. Он отмечает, что этот вопрос тщательно изучался на саммите НАТО. После оглашения Пентагона о приостановлении поставок появились публикации о намерении Украины получить разрешение на покупку оружия США, в том числе через Европу.

Кроме того, несколько европейских правительств рассматривают планы по закупке оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти расходы будут относиться к новой сумме расходов НАТО на оборону, однако, по словам Бадрака, твердых обязательств пока нет. «Эти поставки будут осуществляться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается», — цитирует он издание Politico.

Напомним, что стало известно, что Соединенные Штаты приостанавливают поставки некоторых видов оружия Украине. В Вашингтоне объясняют это решение необходимостью «поставить интересы Америки во главу угла».

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По информации СМИ, глава Пентагона Пит Гегсет приказал отсрочить поставки вооружения после публикации служебной записки об аудите арсеналов боеприпасов.

На фоне сокращения поставок оружия от США, Украина теперь меняет тактику. Киев планирует попросить Вашингтон разрешить Европе закупить американское оружие для Украины.