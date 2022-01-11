Президент Мексики во второй раз заболел коронавирусом

Президент Мексики во второй раз заболел коронавирусом

68-летний лидер подчеркнул, что имеет легкие симптомы заболевания.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом мексиканский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 10 января.

"Информирую вас о том, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально", — написал он.

68-летний Обрадор отметил, что на пресс-конференциях и других мероприятиях его временно будет представлять министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

Напомним, что мексиканский президент впервые заразился коронавирусом в конце января 2021 года.

Читайте также:

Пандемия коронавируса: за сутки в мире обнаружили 2,5 миллиона заражений, в Украине – 7177 Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.