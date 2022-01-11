Президент Мексики во второй раз заболел коронавирусом

68-летний лидер подчеркнул, что имеет легкие симптомы заболевания.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом мексиканский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 10 января.
"Информирую вас о том, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально", — написал он.
68-летний Обрадор отметил, что на пресс-конференциях и других мероприятиях его временно будет представлять министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес Эрнандес.
Напомним, что мексиканский президент впервые заразился коронавирусом в конце января 2021 года.
Читайте также:
- Министр МИД Израиля заразился коронавирусом и заявил, что чувствует себя "прекрасно"
- Загрязнение образца: в ВОЗ сомневаются в существовании "Дельтакрона"
- Ученые изобрели легкий способ, благодаря которому можно избежать заражения коронавирусом
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.