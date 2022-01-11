Президент Мексики вдруге захворів на коронавірус

68-річний лідер наголосив, що має легкі симптоми захворювання.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вдруге отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це мексиканський лідер повідомив у своєму мікроблозі в Twitter увечері в понеділок, 10 січня.

"Інформую вас про те, що я інфікований COVID-19, і, хоча симптоми легкі, я залишуся в ізоляції і займатимуся лише офісною роботою та спілкуватимусь віртуально", - написав він.

68-річний Обрадор зазначив, що на пресконференаціях та інших заходах його тимчасово представлятиме міністр внутрішніх справ Мексики Адан Аугусто Лопес Ернандес.

Нагадаємо, що мексиканський президент вперше заразився коронавірусом наприкінці січня 2021 року.

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Пандемія коронавірусу: за добу у світі виявили 2,5 мільйона заражень, в Україні – 7177 Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.