Путин попрет дальше: Макрон назвал страны, которые будет пытаться захватить диктатор

Любое ослабление отношений между Вашингтоном и Киевом только усиливает угрозы России и Китая.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резким заявлением о поддержке Украины со стороны США. Отказ Америки от поддержки Киеву может иметь серьезные последствия для мировой безопасности.

Об этом он заявил изданию La Tribune Dimanche.

Макрон также выразил серьезную обеспокоенность по поводу агрессии России на европейских границах. Он предупредил, что без должной реакции международного сообщества Кремль может продолжить экспансию, в частности, в Молдову и Румынию.

"Путин обязательно пойдет на Молдову и, возможно, дальше в Румынию, если его не остановить", — сказал он.

Макрон говорит, что если бы Вашингтон согласился подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то способность США к геостратегическому сдерживанию в отношении России, Китая и других исчезла бы в тот же день.

Макрон также отметил, что отделение Украины от международного сообщества не является в интересах США.

"Мы все стремимся к миру, но справедливый и длительный мир невозможен без участия Украины", — добавил он.

Напомним, 6 марта, состоится внеочередное заседание Европейского совета, на котором представители стран-членов должны рассмотреть наиболее важный вопрос создания европейской оборонной архитектуры, который часто откладывается.

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