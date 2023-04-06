Резников посетил Грецию: какое оружие пообещали Украине

Во время визита главы Минобороны Украины в Грецию страна пообещала оказывать военную помощь Украине "столько, сколько потребуется", но официальные лица предупредили, что стране нужно сохранить вооружение для собственных оборонных нужд.

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 6 апреля, посетил Афины в рамках встреч с официальными лицами стран НАТО. Греция пообещала больше поставок артиллерии и боеприпасов к стрелковому оружию, доступ к греческим госпиталам для раненых военных и дополнительные БМП советских времен.

Об этом сообщает AP.

"Греция предоставит всяческую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется — это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала", — заявил министр обороны Греции Никос Панагиотопулос во время совместного выступления с Резниковым.

Отмечается также, что Греция предоставила инструкторов для украинских сил специального назначения и операторов танков как "вклад в масштабную военную помощь, возглавляемую Соединенными Штатами и их союзниками".

Издание пишет, что Россия, которая до войны в Украине имела традиционно тесные связи с Грецией, десятилетиями являлась поставщиком вооружений для члена НАТО, в частности зенитно-ракетных систем С-300. Сейчас Москва критикует Афины в поддержку Украины.

Следует отметить, что накануне визита Резникова Панайотопулос выступил в греческом парламенте и заявил, что Греция не будет оказывать никакую военную помощь, которая могла бы поставить под угрозу ее собственную оборону. Так что танки немецкого производства Leopard, отметил министр, Украина не получит.

"Ходят слухи, что мы отправим истребители, и С-300, и то, и то. Ради Бога. Мы даем то, что можем дать, но ничего, что хотя бы немного ослабит нашу обороноспособность, учитывая наши вызовы национальной безопасности", – сказал тогда министр обороны Греции.

В то же время Резников отметил, что Греция предложила помощь Украине для лучшей интеграции ее военного флота в стандарты НАТО.

"После этой войны после победы Украины в этой войне мы вместе с нашими партнерами продолжим развивать нашу обороноспособность", — добавил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины, по которым партнеры Украины затягивают с передачей современной авиации, в частности, истребителей F-16.

Читайте также: