Резніков відвідав Грецію: яку зброю пообіцяли Україні

Під час візиту очільника Міноборони України до Греції країна пообіцяла надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки буде потрібно", але офіційні особи попередили, що країні потрібно зберегти озброєння для власних оборонних потреб.

Міністр оборони України Олексій Резніков у четвер, 6 квітня, відвідав Афіни в рамках зустрічей з офіційними особами країн НАТО. Греція поообіцяла більше поставок артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких госпіталів для поранених військових та додаткові БМП радянських часів.

Про це повідомляє AP.

"Греція надасть усіляку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно — це дуже чітка позиція, яку ми зайняли від самого початку", — заявив міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос під час спільного виступу з Резніковим.

Зазначається також, що Греція надала інструкторів для українських сил спеціального призначення та операторів танків, як "внесок у масштабну військову допомогу, яку очолюють Сполучені Штати та їх союзники".

Видання пише, що Росія, яка до війни в Україні мала традиційно тісні зв'язки з Грецією, десятиліттями була постачальником озброєнь для члена НАТО, зокрема зенітно-ракетних систем С-300. Зараз Москва критикує Афіни за підтримку України.

Слід зазначити, що напередодні візиту Резнікова Панайотопулос виступив у грецькому парламенті і заявив, що Греція не надаватиме жодної військової допомоги, яка могла б поставити під загрозу її власну оборону. Тож танки німецького виробництва Leopard, зазначив міністр, Україна не отримає.

"Ходять чутки, що ми відправимо винищувачі, і С-300, і те, і те. Заради Бога. Ми даємо те, що можемо дати, але нічого, що хоча б трохи послабить нашу обороноздатність з огляду на наші виклики національній безпеці", - сказав тоді міністр оборони Греції.

Водночасв Резніков зазначив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військового флоту до стандартів НАТО.

"Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом з нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков назвав причини, через які партнери України затягують з передаванням сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16.

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