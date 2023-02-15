Резников прокомментировал визит Сийярто в Минск: "У них какой-то параллельный мир"

Украинский министр отметил, что антикремлевский альянс растет.
Министр обороны Алексей Резников говорит: визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Минск показывает, что некоторые политики живут в параллельной вселенной.
Такое мнение он высказал в интервью "Укринформу".
По его словам, некоторые пытаются найти какую-то выгоду из агрессорки России тогда, когда "антикремлевский альянс" растет.
"Такое впечатление, что когда растет антикремлевский альянс, а сегодня 54 страны были представлены за тем столом ("Рамштайн" — Ред.), в то же время какая-то малышка вокруг Кремля пытается найти себе какую-то выгоду. К сожалению, но у них какой-то параллельный мир", – сказал Резников.
Министр говорит, что для него "интересный вопрос", какого рода мир для Украины искал венгерский министр в Минске.
Напомним, на днях глава МИД Венгрии прибыл в Минск для мирных переговоров. По его словам, все члены международного сообщества должны действовать совместно ради скорейшего мира в Украине. В противном случае это может привести к продолжению или даже эскалации войны.
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