Резніков прокоментував візит Сіярто до Мінська: "У них якийсь паралельний світ"

Міністр оборони Олексій Резніков каже: візит глави МЗС Угорщини Петера Сіярто до Мінська показує, що деякі політики живуть у паралельному всесвіті.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, дехто намагається знайти якусь вигоду з агресорки Росії тоді, коли "антикремлівський альянс" зростає.

"Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс, а сьогодні 54 країни були представлені за тим столом ("Рамштайн" - Ред.), водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але у них якийсь паралельний світ", - сказав Резніков.

Міністр каже, що для нього "цікаве запитання", якого роду миру для України шукав угорський міністр в Мінську.

Нагадаємо, днями голова МЗС Угорщини прибув до Мінська для мирних переговорів. За його словами, усі члени члени міжнародного співтовариства мають діяти спільно заради якнайшвидшого миру в Україні. У протилежному разі це може призвести до продовження або навіть ескалації війни.

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